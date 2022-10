Udinese-Torino 1-2: decide Pellegri, Juric ferma Sottil

UDINE - I gol di Ola Aina e Pellegri e la parata miracolosa oltre il 90' di Milinkovic-Savic confezionano la vittoria per 2-1 del Torino sul campo dell'Udinese , che non perdeva dalla prima giornata contro il Milan. Per la squadra di Juric è la fine di un periodo nero dal punto di vista dei risultati: i granata tornano al successo, non accadeva dal 5 settembre in campionato, e salgono a 14 punti. I bianconeri, invece, fermano la loro corsa da Champions e restano a 21.

Classifica Serie A

Prima Ola Aina, poi Deulofeu

Parte meglio il Torino che al 12' si costruisce la prima palla gol, sprecata da Lukic. È però il preludio al vantaggio: al 14' Vlasic trova Miranchuk in area che offre a Ola Aina un assist al bacio per il piattone all'angolino (primo centro stagionale per lui, non segnava in Serie A dal 10 febbraio 2019, l'ultima volta sempre all'Udinese). L'1-0 dura fino al 26' quando un errore in fase di costruzione di Zima regala il pallone a Udogie, freddo nel servire Deulofeu, che tutto solo spinge in rete il pareggio (secondo gol in campionato per l'ex Milan). Di Lazaro per i granata e Bijol per i bianconeri sono le ultime occasioni del primo tempo, regge il pari all'intervallo.

Decide Pellegri

La ripresa è soft, poche chance, una ce l'ha Deulofeu davanti a Milinkovic da posizione decentrata, ma si fa ipnotizzare dal portiere del Toro. Sottil e Juric provano a dare una scossa con gli ingressi soprattutto di Beto e Radonjic, e la mossa granata paga: al 69' passaggio profondo del serbo per Pellegri, che in area spara un missile e infila Silvestri. È il gol che spacca la partita e di fatto la decide perché il forcing finale dell'Udinese non sfonda, mentre il Torino si divora due contropiedi che potevano chiudere la gara. All'ultimo minuto di recupero Milinkovic mette le mani sul risultato, sfoderando una parata super su Beto. Alla fine la festa è tutta dei granata.