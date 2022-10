Bologna-Lecce 2-0: Thiago Motta riparte con Arnautovic e Ferguson

BOLOGNA - Dopo la vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia, Thiago Motta ottiene anche la prima vittoria in campionato con il Bologna , che batte per 2-0 il Lecce nell'undicesima giornata di Serie A. Al Dall'Ara i rossoblù ripartono (solo un punto conquistato nelle ultime 4 partite) e conquistano tre punti fondamentali per risalire la classifica, che ora li vede al tredicesimo posto con 10 punti. Decidono la gara le reti, tutte nel primo tempo, di Arnautovic (rigore) e Ferguson . Si ferma ancora il Lecce di Baroni , che resta così ad 8 punti al diciassettesimo posto, comunque a +3 sulla zona retrocessione.

Bologna-Lecce 2-0, tabellino e statistiche

Bologna subito avanti con Arnautovic e Ferguson

Gara dominata dal Bologna già nei primi minuti, che si affaccia subito nell'area avversaria rendendosi pericoloso. Poi al 12' Gendrey stende Aebischer in area. L'arbitro Sozza non fischia ma viene richiamato dal VAR e cambia la sua decisione: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Arnautovic, portiere da una parte e palla dall'altra con i rossoblù che si portano in vantaggio. Per l'attaccante austriaco è il settimo gol in campionato, momentaneamente in testa alla classifica marcatori. Falcone costretto a due miracoli su Dominguez e Posch ma il Bologna continua a spingere e trova il raddoppio al 35'. Da calcio d'angolo Ferguson si fa trovare sul primo palo e di testa batte il portiere avversario firmando il 2-0. Si chiudono così i primi 45 minuti.

Il Lecce prova a reagire ma non basta: vince Thiago Motta

Reazione improvvisa del Lecce nei primi minuti della ripresa, con Di Francesco che subito si ritrova da solo davanti a Skorupski ma che si divora il gol del 2-1 provando un pallonetto morbido che non sorprende il portiere. Al 52' ci prova Baschirotto con un colpo di testa che finisce di poco fuori. Il Bologna si risveglia e ferma il pressing del Lecce, inziando a gestire il pallone. Lunga fase di equilibrio che si interrompe nel finale, con i rossoblù che sfiorano più volte il tris con Orsolini e Posch.