Probabili formazioni Napoli-Sassuolo: aggiornamenti

NAPOLI - Spalletti pensa a dare un turno di riposo a Lobotka, con Anguissa pronto a completare la mediana assieme a Ndombele e Zielinski. Probabile panchina iniziale per il grande ex Raspadori. Nel Sassuolo, ancora out Berardi: a destra Ceide dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con D’Andrea.