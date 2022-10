Lecce-Juve: probabili formazioni, consigli fantacalcio, gioca Bonucci?

LECCE - Nel Lecce, in attacco Oudin dall’inizio al posto di Banda. Umtiti resta in dubbio. Qui Juve: Rugani è segnalato non al meglio e quindi Bonucci potrebbe tornare in gioco. A centrocampo toccherà a Miretti al posto di Locatelli: dalla posizione del giovane talento uscito dalla cantera bianconera dipenderà il sistema di gioco. Se farà il regista, il reparto sarà completato da McKennie e Rabiot in un 4-3-3 che prevederebbe Cuadrado e Kostic ai lati di Milik.