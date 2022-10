Inter-Sampdoria: probabili formazioni, consigli fantacalcio, gioca Darmian?

MILANO - Nell'Inter, i potenziali cambi riguardano le fasce: Darmian e Gosens insidiano Dumfries e Dimarco e il centrocampo, dove uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan potrebbe riposare, a vantaggio di Asllani. In difesa, infine, si va verso il rientro di De Vrij. Qui Sampdoria: dubbi concentrati soprattutto nel reparto difensivo, con Amione in vantaggio su Ferrari per far coppia con Colley.