Torino-Milan: probabili formazioni, consigli fantacalcio, gioca Pobega?

TORINO - Tegola per Juric che perde Aina fino alla sosta, a causa di una lesione muscolare. A destra al suo posto va Lazaro, con Vojvoda titolare a sinista. Nel Milan, Pioli alle prese col solito dubbio sulla trequarti, col rientrante Diaz in vantaggio su De Ketelaere. Origi dovrebbe far rifiatare Giroud.