Lazio, Immobile accelera: tentativo derby

Ciro Immobile è il taumaturgo di se stesso , che abbia una miracolosa capacità di ripresa è certo, non è detto che stavolta basti. S’è messo in testa di provare un nuovo recupero prodigioso. Il primo tentativo è per il derby di domenica, quantomeno per essere convocabile. L’altro, saltando Lazio-Monza del 10 novembre, è per la Juve (13 novembre). La divorante voglia di tornare prima del 2023 sta spingendo il capitano a compiere ogni sforzo, a superare ogni ragionevole limite, a sfi dare ogni ragionevole dubbio. Dopo gli esercizi svolti in piscina, dopo i saltelli compiuti in palestra e le pedalate sulla Cyclette, ha ricominciato a correre. I primi passi in campo li aveva compiuti sabato, i secondi ieri dopo gli esami effettuati al Paideia International Hospital. «Io mi sento bene», ha detto Ciro palesandosi dopo i controlli. Il successivo comunicato routinario emesso dalla Lazio non ha certifi cato i progressi clinici né ha indicato date di rientro: «Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna (ieri, ndr), presso Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore prosegue pertanto nel suo programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano».

L’ESITO. Si procede per indiscrezioni. La lesione rimediata contro l’Udinese il 16 ottobre si è cicatrizzata. Sono trascorse poco più di due settimane dallo stop, per un primo grado servono circa 21 giorni per tornare in campo, c’è chi ci riesce anche un po’ prima. Nel caso di Immobile i primi esami, stando al comunicato emesso dalla Lazio mercoledì 19 ottobre, avevano evidenziato «una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro». Vari rumors attendibili indicavano una lesione vicina al secondo grado, per la quale sarebbero occorsi 45 giorni di stop. Per questo il rientro di Ciro era stato fissato nel 2023. Oggi nessuno fa previsioni, anche nel timore di sbagliarle. La prudenza di tutti contrasta la cronaca quotidiana. Ciro ha ricominciato a correre, i progressi sono evidenti eppure nessuno si sente in grado di assicurare la sua presenza nel derby di domenica, neppure in panchina. Per di più è stato fi ssato un nuovo controllo per lunedì prossimo, questo cozza con le possibilità di rientro per il derby. Immobile da oggi intensificherà i carichi, i test serviranno per valutare le reazioni sotto sforzo. Lavorerà sempre a Formello, attenderà il rientro della squadra dall’Olanda (venerdì). Ciro, fi no a ieri, non sentiva dolori. L’aggiornamento sarà quotidiano per tutta la settimana, non si possono correre rischi per l’immediato e per il futuro. Sarri, domenica, non s’era esposto: «Se Immobile recupera? Non lo so».

Il calendario

I tentativi di Ciro sono al limite delle tabelle di marcia. Era stato Sarri a svelare il desiderio di Immobile di tornare prima del 2023: «Ho visto il piano terapeutico, è un piano tosto». Il ko con la Salernitana e la squalifica di Milinkovic fanno schiumare e correre di rabbia il capitano.