Empoli-Sassuolo: formazioni, consigli fantacalcio, ipotesi Kyriakopoulos

EMPOLI - Zanetti è tentato all’idea di convocare Grassi, ma una decisione verrà presa all’ultimo. Passaggio al 4-3-1-2 con Bajrami alle spalle di Satriano e Destro. Nel Sassuolo, out Laurentié per squalifica, dovrebbe tornare Kyriakopoulos alto a sinistra, favorito su Traore. Berardi sempre out.