Roma e Lazio ci arrivano da situazioni opposte

Senza Dybala e senza Milinkovic, al derby mancherà la punta più alta della qualità. Senza Immobile, alla Lazio mancherà pure il miglior centravanti del calcio italiano da una mezza dozzina di anni a questa parte. Ma se la Lazio, con o senza i suoi campioni, decide che è il momento di rimettersi a giocare, lo sa fare meglio della Roma. Il problema, per Sarri, è che non sempre il gioco ha la meglio sulla forza, sulla solidità, sulle certezze che un allenatore come Mourinho è riuscito a trasmettere alla Roma.

Le due squadre arrivano al derby in momenti e situazioni diverse, quasi opposte. La Lazio da due sconfitte di fila con una “retrocessione” europea, la Roma da due vittorie di fila, con quel secondo tempo contro i bulgari che rientra in pieno nello stile di Mourinho. Quando tutto sembra perso, Mou risorge. Basta ricordare l’anno del triplete, a Kiev era praticamente fuori dall’Europa, poi riprese partita, qualificazione e alla fine conquistò la Coppa.

La Lazio ha fatto 4 gol a Cremona, 4 allo Spezia, 4 a Firenze, poi 0 con l’Udinese e 2 a Bergamo prima di schiantare in casa con la Salernitana e di perdere qualche giorno dopo a Rotterdam. Dove prima di incassare quel gol assurdo stava giocando la partita giusta, offensiva, propositiva, da Lazio di Sarri insomma. E non cambierà nel derby, non può cambiare, non sa cambiare e non vuole cambiare. La Roma dovrà aspettarsi la stessa Lazio di sempre, con la faccia rivolta sempre verso Rui Patricio, ordinata ed efficace nelle uscite da dietro, ma anche esposta alle ripartenze. La Lazio ha segnato 24 gol, la Roma 8 di meno, ha subìto 8 gol, la Roma 3 di più, eppure in classifica Mourinho ha un punto in più di Sarri. Il dato numerico si potrebbe tradurre in una parola: equilibrio. La Roma è più pesante della Lazio, decisamente più fisica come spiegano bene anche i tanti gol segnati su calcio d’angolo, se poi a Sarri manca anche Milinkovic i centimetri e i muscoli (insieme alla classe) diminuiscono ancora. Forse è per questo che il tecnico toscano è alle prese anche stavolta con un dubbio in mezzo al campo: se gioca Luis Alberto, che non è mai stato uno dei preferiti di Sarri, aumenta la tecnica (almeno sotto questo aspetto pareggia, o si avvicina a pareggiare, l’assenza di Milinkovic), ma perde la consistenza che gli garantisce Basic.