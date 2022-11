Zaniolo vs Zaccagni: un derby anche per l’Italia

Gol

Sotto porta, invece, conterà il fattore Zeta. Zaniolo, eversore del Ludogorets, ci arriva lanciatissimo. Due gol consecutivi, lunedì al Bentegodi e giovedì con i bulgari in Europa League. Si è sbloccato, ora vuole spezzare l’incantesimo: non ha mai segnato nel derby e all’Olimpico non trova la porta in campionato da tre anni. Dentro l’assenza di Dybala si è ricavato il suo spazio accanto ad Abraham. Sarri sta calcolando la prepotenza fisica di Zaniolo. Ha chiesto alla Lazio di palleggiare bene con l’idea di non esporsi alle ripartenze. Nicolò viene da un’estate di lavoro. Niente vacanze per riguadagnare la forma, solo in parte compromessa dall’incidente alla spalla. Un tutore ancora lo sostiene. Una fasciatura protegge i muscoli della coscia sinistra. A giugno niente Nations League: Mancini lo aveva rispedito a casa. Non erano piaciuti i cori offensivi indirizzati alla Lazio durante la festa per la Conference vinta a Tirana e alcuni atteggiamenti. Il ct lo aveva convocato in Nazionale prima che debuttasse con la Roma e ne attende la maturazione. Gli chiede di giocare meno in solitudine, di allenarsi tanto e duramente. E’ il destino dei giovani talenti: diventano grandi quando capiscono che una carriera si brucia in fretta. Zaccagni, invece, è sbocciato a Formello quando aveva 26 anni. Senza Ciro, può essere l’uomo partita della Lazio. Crea superiorità, strappa e ora segna. Già 5 gol in campionato, è il suo record. Sarri lo ha migliorato nell’attacco alla porta, gli chiede di entrare in doppia cifra.