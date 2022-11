Addio nel giorno del derby a Carletto Galli, ex di Roma e Lazio

ROMA - Nel giorno del derby di Roma, se ne va Carletto Galli , ex attaccante, scomparso oggi all'età di 91 anni. "L’AS Roma piange la scomparsa di Carlo Galli, attaccante giallorosso tra il 1951 e il 1956, e si stringe al dolore dei familiari", scrive il club dei Friedkin in un tweet. Nato il 6 marzo 1931 a Montecatini Terme, Galli è esploso nel Palermo, per poi vestire le maglie della Roma, del Milan, dell'Udinese, del Genoa e della Lazio, con cui ha chiuso la carriera nel 1966 dopo tre stagioni in biancoceleste.

Galli "Testina d'oro" anche in azzurro

Soprannominato "Testina d'oro" per la sua abilità nel gioco aereo, Galli aveva militato anche in nazionale, raccogliendo 13 presenze e 5 gol in maglia azzurra e debuttando a Roma il 17 maggio 1953, in occasione dell'inaugurazione dello Stadio Olimpico. L'ex calciatore era rimasto a vivere nella Capitale, a Collina Fleming, in un comprensorio in cui hanno vissuto tanti suoi compagni di squadra e in cui abita ancora Luciano Tessari, ex portiere della Roma e vice storico di Nils Liedholm.