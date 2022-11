Napoli-Empoli: formazioni, consigli fantacalcio. Torna Politano?

NAPOLI – Tre novità nel Napoli rispetto alla gara con l’Atalanta: torna Mario Rui al posto di Oliveira in difesa, torna Politano al posto di Lozano nel tridente d’attacco, composto da Osimhen e da Raspadori, che rileva Elmas (ancora out Kvara). Nell’Empoli manca Destro: al suo posto in avanti gioca Lammers.