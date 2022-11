Fiorentina-Salernitana: formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Quarta?

FIRENZE – Nico Gonzalez pronto almeno per la panchina, ma Italiano in avanti si affiderà a Cabral nel 4-2-3-1 con Barak alle sue spalle. Martinez Quarta non è al meglio ma dovrebbe essere disponibile. Nella Salernitana Fazio è partito con la squadra difficilmente sarà della partita. Botheim spera in un posto in mediana.