Inter-Bologna: formazioni, consigli fantacalcio. Idea Orsolini?

MILANO – Bastoni verso il ritorno nell’undici titolare, ma Inzaghi non ha molto spazio per il turnover e in avanti conferma il tandem Dzeko-Lautaro. Nel Bologna c’è Orsolini che ha scalato posizioni e dovrebbe partire titolare con Dominguez e Barrow alle spalle di Arnautovic. Lykogiannis favorito su Cambiaso a sinistra.