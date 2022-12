Gravina e l'incontro segreto con Agnelli: "Cavolate, sono sereno"

MILANO - "Cavolate", così il presidente della Figc Gabriele Gravina liquida ogni discorso relativo all'incontro segreto che ci sarebbe stato con Andrea Agnelli ed altri sei presidenti di Serie A, andato in scena il 23 settembre 2021 alla presenza dei vertici della Lega e della Federcalcio e rivelato dalle carte della Procura di Torino, durante il quale Agnelli avrebbe detto: "Spero nasca qualcosa di utile sennò ci schiantiamo pian pianino". "Sono un uomo sereno", ha aggiunto Gravina a margine di un evento al Palazzo Lombardia di Milano, sottolineando che "abbiamo già chiarito perché c'è stato quell'incontro che era per parlare di calcio". Di incontri così "ne ho fatti tantissimi".