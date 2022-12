Galatasaray-Lazio 1-2: gol di Felipe Anderson e Luis Alberto, Sarri sorride contro Mertens

MANAVGAT - Risposte importanti della Lazio nella prima amichevole invernale. Galatasaray battuto in rimonta dopo la rete in apertura di Yilmaz. Pareggio di Felipe Anderson, poi grande gol di Luis Alberto ad inizio ripresa. Amichevole sì, ma fino ad un certo punto. Tanto nervosismo in campo, soprattutto tra i giocatori biancocelesti per diversi falli non fischiati a proprio favore. Pure Sarri arrabbiato con il direttore di gara turco, Kolak. Insomma, match vero e probante dal punto di vista fisico e mentale. Immobile in campo per un tempo, ottime risposte dalla difesa da parte di Casale, Romagnoli e Patric. Luis Alberto in forma e lontano con la testa da certe voci di mercato. Vecino subito dentro, Milinkovic no. La Lazio inizia nel migliore dei modi la sua fase due di preparazione in Turchia. Giovedì altra partita, questa volta contro l’Hatayspor.

17:57

90+3' - Finisce la partita

Si chiude Galatasaray-Lazio con la vittoria dei biancocelesti per 2-1. Bella prestazione della squadra di Sarri che in rimonta, con i gol di Felipe Anderson e Luis Alberto, vince la prima sfida amichevole in terra turca.

17:48

83' - Sarri cambia ancora

Luis Alberto esce e lascia spazio al giovane Bertini. Ultimi assalti da parte del Galatasaray in questo finale di match.

17:44

79' - Ci prova Luka Romero, non va

Bella volata di Luis Alberto palla al piede, poi palla dentro per Luka Romero, che dal limite, con il sinistro calcia senza trovare la porta. Dentro anche Cancellieri, Radu e Gila.

17:35

70' - Occasione importante per la Lazio

Marcos Antonio recupera palla e verticalizza subito su Felipe Anderson, bravo poi a servire Zaccagni in area. L'ex Verona, in corsa, non riesce a girare il pallone in rete. Sul capovolgimento di fronte tiro di Mertens ben respinto da Provedel.

17:28

63' - Doppia occasione per il Galatasaray

Bardakci e Bayram, doppia occasione per il club turco nel giro di pochissimo. Prima salva Provedel, poi colpo di testa alto. Intanto applausi da parte dei tifosi presenti per l'entrata in campo di Mertens. Per la Lazio dentro Romero al posto di Pedro e Vecino per Basic.

17:25

60' - Ammonito Zaccagni, si accendono gli animi

Zaccagni, dopo un paio di falli non fischiati a suo favore, interviene duramente su Bayram e rimedia il giallo. Sale il nervosismo, poi torna la calma. Ai biancocelesti non piacciono, già dal primo tempo, alcune scelte dell'arbitro.

17:17

53' - Basic vicino al tris

Bel inserimento di Basic sull'ottimo pallone di Luis Alberto: il croato calcia, ma il portiere devia in angolo. Sarà corner per la Lazio.

17:10

46' - Lazio subito in vantaggio, gran gol di Luis Alberto

Lazio in avanti alla ripresa del secondo tempo. Basic ci prova con il mancino e tiro ribattuto, da fuori area arriva Luis Alberto per un rasoterra imprendibile. I biancocelesti avanti per 2-1.

17:10

46' - Inizia la ripresa di Galatasaray-Lazio

Diversi cambi per la Lazio. Dentro Hysaj, Patric, Marcos Antonio e Zaccagni per Lazzari, Romagnoli, Cataldi e Immobile.

16:51

45' - Finisce il primo tempo

Si chiude il primo tempo di Galatasaray-Lazio con il risultato di 1-1. In gol prima Yilmaz, poi Felipe Anderson.

16:38

32' - Un'occasione per la Lazio, poi palo del Galatasaray

Akturkoglu tenta il cross, ma è un tiro e finisce sul palo. Romagnoli poi mette in angolo. Poco prima palla per Immobile, che da dentro l'area tira di destro: sfera che sfiora il palo.

16:31

26' - La Lazio chiede il calcio di rigore

Immobile viene messo giù in area di rigore. L'arbitro ci pensa ma poi non fischia il penalty. Il numero 17 della Lazio si rialza zoppicando, mentre Cataldi rimane qualche secondo a terra dopo aver subito un pestone da Bardakci. Il rigore su Immobile, al replay, sembrava assolutamente esserci.

16:27

22' - Accelerata di Pedro, palla fuori di poco

Lo spagnolo ex Barcellona e Chelsea sta prendendo ritmo. Altra bella accelerata sulla corsia sinistra, dribbling in area e sinistro che finisce di poco lontano dal palo. Altra importante occasione per la squadra di Sarri.

16:26

21' - Potenziale occasione per la Lazio

Basic di testa sgancia Pedro sulla corsia mancina, doppio passo e palla in mezzo per Immobile che però non arriva. La sfera finisce tra le braccia del portiere Kokuc.

16:17

11' - Pareggia la Lazio con Felipe Anderson

Ottimo contropiede della Lazio con Immobile in posizione defilata: palla in mezzo, velo intelligente di Luis Alberto e sinistro vincente (deviato leggermente) di Felipe Anderson per il gol dell'1-1.

16:10

4' - La Lazio va sotto

Bel passaggio di Mata per Yilmaz, che in scivolata sgancia un bel destro su cui Provedel non può fare nulla. Dopo l'occasione per la Lazio è il Galatasaray a passare subito in vantaggio.

16:08

2' - Lazio subito vicina al vantaggio

Immobile si invola verso la porta avversaria, poi scarica per Felipe Anderson: palla leggermente deviata che colpisce il palo e finisce fuori.

16:06

1' - Inizia il match tra Galatasaray e Lazio

Si parte, è iniziata Galatasaray-Lazio. Primo pallone per la squadra turca. Arbitro del match il signor Batuhan Kolak.

15:50

Galatasaray-Lazio, dove vederla in tv e in streaming

Il match amichevole tra Galatasaray e Lazio, con fischio d’inizio all’Emirhan Sport Center alle ore 16, sarà visibile su Dazn.

15:45

Lazio, tutti a disposizione

Sarri ha portato in Turchia tutti i giocatori a disposizione, compresi Milinkovic e Vecino, di ritorno dall'esperienza del Mondiale. Si rivede anche Ciro Immobile al centro dell'attacco dopo l'infortunio. L'ultima volta che ha giocato una gara senza alcun tipo di impedimento risale addirittura allo scorso 10 ottobre, contro la Fiorentina.

15:32

Galatasaray-Lazio, le formazioni ufficiali

GALATASARAY (4-3-3): Kokuc; Boey, Bayram, Bardakci, Van Aanholt; Baltaci, Midstjo, Demir; Mata, Akturkoglu, B. Yilmaz. A disp.: Ordu, J. Yilmaz, Dubois, Yesilyurt, Bulbul, Karatas, Aksaka, Kayar, Almazbekov, Dogan, Akman, Mertens, Demiroglu. All.: Okan Buruk.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Vecino, Marcos Antonio, Cancellieri, Kamenovic, Romero, Zaccagni, Milinkovic, Hysaj, Radu, Gila, Bertini. All.: Maurizio Sarri.

Lazio, ecco la prima amichevole invernale

La Lazio è volata in Turchia per due amichevoli. Si inizia oggi con il Galatasaray, match sicuramente importante contro un avversario di caratura internazionale. Sarri cerca conferme dopo gli allenamenti (quasi sempre doppie sedute) a Formello al rientro dalle ferie. I giocatori pronti a prendere ritmo campionato in vista della ripresa fissata per il 4 gennaio.