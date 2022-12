Napoli, Elmas punta in alto: "Voglio vincere lo Scudetto"

Il Napoli ha letteralmente dominato la prima parte di stagione in Serie A , accumulando otto punti di vantaggio sul Milan secondo (41 contro 33, ndr). Eljif Elmas è uno dei sostituti eccellenti di questo Napoli , utilizzato spesso da Spalletti a partita in corso.

Perfettamente integrato nel gruppo, Elmas offre sempre ottime prestazioni quando viene chiamato in causa. Nel corso di un'intervista rilasciata di recente, il trequartista partenopeo si è soffermato sulle sue enormi ambizioni per la stagione in corso.