Sarri commosso prima di Lazio-Empoli: lacrime in panchina per Vialli e Mihajlovic

ROMA - Le notizie delle scomparse di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic hanno scosso tutto il mondo del calcio, italiano e non solo. La lunga eco dell'addio del campione della Nazionale, una carriera iniziata nella Cremonese e proseguita con Sampdoria, Juventus, Chelsea (squadra quest'ultima di cui Vialli è stato anche allenatore) e quella di Mihajlovic (ex allenatore del Bologna che in Italia ha vestito nell'ordine le maglie di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter) hanno toccato nel profondo tutti: e la commozione ha colpito anche il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, apparso visibilmente commosso e in lacrime sulla panchina dell'Olimpico in occasione della gara odierna dei biancocelesti con l'Empoli.