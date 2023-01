Il Napoli condanna gli scontri: "Si prenda esempio dall'Inghilterra"

"Il Calcio Napoli condanna fermamente gli atti e i comportamenti di alcuni presunti tifosi, che purtroppo ancora frequentano gli stadi italiani, creando da sempre per i veri appassionati disagi e pericoli". Comincia così il comunicato del Napoli dopo gli incidenti nel primo pomeriggio sull'autostrada A1 che hanno visti coinvolti ultras del Napoli e della Roma che si sono dati appuntamento mentre erano in viaggio rispettivamente per Genova, dove il Napoli affrontava la Sampdoria, e Milano, col posticipo dei giallorossi contro la squadra allenata da Pioli.