Doppio Lazovic: il Verona batte 2-0 la Cremonese e la scavalca in classifica

VERONA - Nel primo dei due posticipi della 17ª giornata di Serie A, corroborante successo per l'Hellas Verona, che regola 2-0 la Cremonese e le lascia l'ultimo posto in classifica, agganciando la Samp a quota 9, ma ancora a -6 dalla salvezza, attualmente fissata ai 15 punti dello Spezia. Gara senza storia al Bentegodi, risolta già nel primo tempo da una doppietta di Lazovic, che dopo neanche mezz'ora assesta l'uno-de che tramortisce i grigiorossi, scesi in campo nel prepartita con una tshirt commemorativa dedicata a Gianluca Vialli.