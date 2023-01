L'Atalanta batte in rimonta il Bologna e aggancia Lazio e Roma

BOLOGNA - L'Atalanta batte in rimonta il Bologna al Dall'Ara e aggancia in classifica Lazio e Roma a 31 punti, sfruttando al massimo il doppio pareggio delle romane. La gara si sblocca al 6' con il gol di Orsolini: controllo e tiro di sinistro all'angolino, poi l'esultanza con gli indici e lo sguardo verso il cielo per Sinisa Mihajlovic. La Dea trova il pareggio nella ripresa grazie alla gran botta dalla distanza di Koopmeiners al 47' e raddoppia con Hojlund al 58', ribaltando tutto. Gli sforzi finali dei rossoblù si infrangono sul muro nerazzurro, Gasperini esulta e Thiago Motta si rammarica.