ROMA - Archiviata la diciassettesima giornata di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito agli squalificati che salteranno il prossimo turno di campionato. Sono in totale otto i calciatori stoppati per una giornata: Daniliuc (Salernitana), Lazzari (Lazio), Rincon (Sampdoria), Tonali (Milan), Ibanez (Roma), Medel (Bologna), Dominguez (Bologna) e Sernicola (Cremonese).