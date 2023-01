Napoli-Juve: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Chiesa?

NAPOLI - Nel Napoli tutti a disposizione compreso il neo acquisto Bereszynski che sfilerà al Maradona per la prima volta. In campo solito 4-3-3, in attacco Politano è favorito su Lozano, mentre sulla fascia mancina di difesa Mario Rui è in vantaggio su Olivera. Qui Juve: Allegri schiererà lo stesso assetto visto contro l'Udinese. In porta Szczesny, con la fiducia totale al trio di brasiliani composto da Danilo, Bremer e Alex Sandro. Scalpita Chiesa, ma sulle fasce i favoriti sono Mckennie a destra e Kostic a sinistra, con Fagioli in vantaggio sui vari Paredes e Miretti per completare la mediana al fianco di Locatelli e Rabiot. Davanti poi via libera al genio di Di Maria per ispirare l’ex con il dente avvelenato Milik.