Atalanta-Salernitana: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Muriel?

BERGAMO - Tutti a disposizione di Gasperini, solo Muriel si è allenato ancora a parte per via della tallonite, il colombiano verrà valutato per domenica. Le ultime sulla Salernitana: Gyomber probabile titolare. Ballottaggio Bronn-Lovato. Rientra Coulibaly. In attacco Piatek e Dia lottano per una maglia.