Inter-Verona diretta: ora LIVE la partita di oggi

L'Inter di Inzaghi ospita il Verona con la volontà di ottenere un successo prezioso, agganciare la Juventus e tenersi stretta la zona Champions. La formazione di Inzaghi deve guardarsi le spalle, dove ci sono Lazio, Atalana e Roma, staccate di tre punti. Al Meazza arrivano i gialloblù di Bocchetti e Zaffaroni, terzultimi in classifica, ma rinfrancati dalla vittoria sulla Cremonese di lunedì scorso. L'Inter non ha mai perso con il Verona in casa in Serie A: in 31 gare davanti ai propri tifosi, i nerazzurri hanno raccolto 20 vittorie e 11 pareggi contro gli scaligeri.