Batistuta e il ricordo con Totti: il post prima di Roma-Fiorentina infiamma i tifosi

ROMA - Fiorentina e Roma: le due squadre dell'avventura italiana di Gabriel Batistuta che si affrontano stasera. L'attaccante argentino ha vestito per 9 stagioni la maglia viola e per tre quella giallorossa (vincendo anche uno Scudetto): per Batistuta non sarà mai una partita qualunque. E Batigol, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un'immagine che lo ritrae insieme a Francesco Totti, avversari in campo in un Roma-Fiorentina di qualche anno fa. Sotto la foto, una sola parola: "Pronti?", a far salire l'attesa per il match odierno.