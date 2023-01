Verona-Lecce: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Ilic?

VERONA - In casa Hellas Verona ancora indisponibile Faraoni. A centrocampo assente anche Miguel Veloso, in mezzo spazio a Ilic o Sulemana. In avanti confermati Lazovic e Kallon a sostegno di Djuric. Dalla panchina i nuovi arrivati Zeefuik, Braaf e Ngonge. Il Lecce di Baroni dovrebbe scendere in campo con gli stessi 11 che hanno bloccato il Milan sul 2-2 al Via del Mare. Con Colombo dunque Strefezza e Di Francesco.