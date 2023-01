Spezia-Roma: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Pellegrini?

LA SPEZIA - Partono dalla panchina i nuovi arrivati in casa Spezia, Cipot e Krollis. In difesa non ci sarà lo squalificato Nikolaou, al suo posto ecco Hristov. In attacco confermatissimo Nzola con Gyasi a supporto. Mourinho alle prese con il dubbio Pellegrini, da valutare le condizioni del capitano della Roma. La decisione verrà presa solo in extremis dallo staff medico giallorosso. Non convocato Zaniolo: ufficialmente sul mercato, ha chiesto di non giocare.