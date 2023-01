Lecce-Salernitana, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Debutta Troost-Ekong?

LECCE - In casa Lecce pochi dubbi: è probabile che in difesa si parta con Pezzella visto che Gallo in settimana ha avuto problemi ad un piede dopo Verona, ma per il resto tutte conferme. Qui Salernitana: in difesa esordio per Troost-Ekong, probabile una linea difensiva a quattro. Pirola si è ripreso da sintomi febbrili ed è tra i 23 convocati. C’è anche Crnigoj, l’ultimo arrivato. Possibile un 4-4-2. Dipenderà, come contro il Napoli, dalla posizione di Candreva e Vilhena. Dia, però, stavolta dovrebbe giocare avanti accanto a Piatek.