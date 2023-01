Atalanta-Sampdoria, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Recupera Zapata?

BERGAMO - Nell'Atalanta per Palomino e lavoro personalizzato per Zappacosta, entrambi non saranno a disposizione. Zapata ha lavorato sia con il gruppo che individualmente: verrà valutato per la Samp. Guai per Stankovic, che fa i conti con la lombalgia di Gabbiadini oltre agli infortuni di Colley e Sabiri. Per il centrocampo è pronto Rincon, Verre avanzato