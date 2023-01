Plusvalenze Juve, le motivazioni della sentenza: cosa dicono sugli altri club

Diretta Juve, uscite le motivazioni sulla sentenza plusvalenze: il motivo della penalizzazione -15 LIVE

Le motivazioni della Corte federale

"Non sussistono evidenze dimostrative specifiche per le altre società". Sono queste le motivazioni della Corte di appello federale, che ha inflitto 15 punti di penalità alla Juve e prosciolto gli altri club. I giudici sportivi hanno infatti ritenuto che "nei fatti nuovi sopravvenuti non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere l'accusa e tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata una sistematica alterazione di più bilanci".