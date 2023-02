Spezia-Napoli, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

Partita: Spezia-Napoli

Orario partita: ore 12:30

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Pay TV Streaming: Dazn e Sky

Dove e a che ora vedere Spezia-Napoli: orari e canali

Spezia-Napoli, match valido per la ventunesima giornata di campionato, apre la domenica di Serie A: è in programma alle 12:30 allo stadio Picco e sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky in streaming via app e Smart Tv.

Spezia-Napoli in Diretta: la cronaca

Spalletti mette in guardia il Napoli, la partita contro lo Spezia può essere la cosiddetta sfida-trappola che non deve essere sottovalutata. Gli azzurri vogliono continuare la loro marcia da scudetto, la squadra di Gotti invece viene da due ko consecutivi e intende raccogliere punti per la salvezza. Qui le probabili formazioni.

Spezia-Napoli, segui la diretta sul nostro sito

