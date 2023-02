Lautaro, bomber da serie tv. Milan demonietto smarrito

Non è stato un bel derby, questo è sicuro. L’Inter vince meritatamente 1-0 grazie ad un primo tempo in cui domina totalmente e va a segno con Lautaro Martinez , il migliore in campo. I rossoneri reagiscono e migliorano nel secondo tempo (anche perché fare peggio era difficile), complice anche un calo di tensione evidente della squadra di Inzaghi. Ma non basta. Pioli continua a non vincere, l’Inter fa suo un altro derby, dopo quello di Supercoppa.

Milan, un demonietto smarrito

Pioli e la squadra sono entrati in un tunnel di sconfitte incredibile. Stasera nel primo tempo il Diavolo è sembrato un demonietto di periferia, nella ripresa almeno è venuto fuori un po’ di orgoglio. L’involuzione è clamorosa, ma per la Champions il Milan è ancora lì: c’è spazio per ripartire, almeno per questo cruciale obiettivo. Serve recuperare Leao però. No Leao, no party.

Lautaro Martinez, bomber e molto di più

Ci prova una volta, niente. Ci prova due, niente. Ci prova tre, niente. Si capisce subito che è in serata e che è solo una questione di tempo. Tatarusanu povero ci prova pure a rimandare il più possibile l’ineluttabile, ma con quella difesa davanti… Lautaro è più determinato e cattivo degli pseudo-zombie di The Last of Us, ma per sua fortuna non è infettato da un fungo: è proprio così di natura. Attacca, mangia le caviglie, rincorre tutti. Si infila in mezzo ai difensori che lo vedono sulle trequarti, prendono un respiro e se lo ritrovano a tu per tu con il portiere. Decisivo.