Inter-Milan 1-0 diretta: segui LIVE la partita di oggi

MILANO - Punti pesantissimi quelli in palio oggi (domenica 5 febbraio) a San Siro , dove va in scena il derby Inter-Milan (ore 20.45) valido per la 21ª giornata di Serie A . Tornare a -13 dal Napoli capolista (e vittorioso nel lunch-match odierno sul campo dello Spezia ) e conservare il secondo posto solitario è l'obiettivo dei nerazzurri di Simone Inzaghi , che potrebbero per essere scavalcati dai rossoneri di Stefano Pioli (ora a -2) qualora questi riuscissero a rompere un digiuno di vittorie che dura ormai dai sei partite (quattro di campionato a cui si aggiungono l'altro derby perso in Supercoppa a Riad e il ko con il Torino negli ottavi di Coppa Italia . Di seguito la diretta del match...

21:54

49' - Ammonito Gabbia nel Milan

Secondo cartellino giallo del match ed è ancora per un calciatore del Milan: ammonito Gabbia per un fallo su Lautaro Martinez.

21:50

46' - Via alla ripresa, c'è un cambio nel Milan

Via alla ripresa nel derby di San Siro, con l'Inter avanti 1-0: subito un cambio nel Milan, che presenta Brahim Diaz al posto di Messias: lo spagnolo va a fare il trequartista con Pioli che passa così al 3-4-1-2.

21:43

Attesa per il via della ripresa

Attesa a San Siro per il via del secondo tempo del derby Inter-Milan: aspettando che le squadre tornino in campo dagli spogliatoi alcuni componenti delle due panchine si scaldano sul terreno di gioco.

21:33

45'+2' - Finito il primo tempo a San Siro

Finisce dopo qualche secondo di recupero in più il primo tempo del derby a San Siro: l'Inter, padrona del campo finora, è avanti 1-0 grazie al gol segnato da Lautaro Martinez di testa al 34' su angolo calciato da Calhanoglu.

21:31

45' - Concesso un minuto di recupero

Un minuto di recupero concesso da Massa di Imperia, arbitro designato per il derby Inter-Milan.

21:27

41' - Nessuna reazione del Milan

Nonostante lo svantaggio il Milan non sembra in grado di reagire: finori mai pericolosi i campioni d'Italia

21:20

34' - Lautaro-gol: Inter avanti 1-0

Meritato vantaggio per l'Inter: a segno capitan Lautaro Martinez, che su angolo calciato dall'ex rossonero Calhanoglu trova il colpo di testa vincente e batte Tatarusanu, festeggiando così il suo settimo gol in carriera al Milan.

21:19

33' - Ammonito il rossonero Kalulu

Prima ammonizione della partita: cartellino giallo per Kalulu, sanzionato per un fallo tattico a metà campo su Lautaro lanciato in ripartenza.

21:15

28' - Occasione Inter con Lautaro

Ancora Inter pericolosa: cross su punizione di Calhanoglu e stacco di Lautaro in area, che anticipa anche il compagno di squadra Skriniar ma spedisce la palla sopra la traversa.

21:12

25' - Tatarusanu si salva su Dimarco

Ancora pericolosa l'Inter: calcio d'angolo calciato di Dimarco che cerca direttamente la porta con il sinistro, ma Tatarusanu si salva con un po' di affanno respingendo con i pugni

21:11

24' - Gabbia 'mura' Barella

Possesso palla prolungato dell'Inter, che muove la palla con pazienza e va poi alla conclusione dalla distanza con Barella: il destro del centrocampista viene deviato in corner da Gabbia.

21:06

19' - L'Inter resta in attacco: Dimarco pericoloso

Continua ad attaccare l'Inter, con il Milan schiacciato nella propria metà campo: bella iniziativa sulla sinistra di Dimarco, sul cui cross basso non ci sono compagni pronti a intervenire nell'area rossonera.

21:00

13' - Dzeko chiede il rigore: proteste Inter

Proteste Inter dopo un contatto tra Dzeko e Gabbia: il centravanti nerazzurro va giù in area dopo il contrasto del difensore del Milan ma per l'arbitro Massa non c'è fallo. Vane le proteste dell'attaccante bosniaco che chiedeva il rigore.

20:57

10' - Lautaro ancora pericoloso

Domina l'Inter in avvio di derby a San Siro: cross dalla destra di Skriniar e anticipo su Kjaer da parte di Lautaro, che prende il tempo al difensore del Milan e di testa conclude a lato di poco.

20:55

8' - Calhanoglu calcia alto

Monologo intersita nei primi minuti del derby: la squadra di Simone Inzaghi resta in attacco e prova la soluzione dalla distanza con Calhanoglu, che alza però troppo la mira e calcia la palla alta sopra la traversa della porta milanista.

20:52

5' - Doppia chance Inter: si salva Tatarusanu

Insiste l'Inter che non riesce a sfruttare una doppia occasione: prima il tiro di Dimarco viene murato da Calabria, poi Lautaro (su bella imbucata di Mkhitaryan) impegna Tatarusanu che si salva in corner.

20:49

2' - Lautaro non inquadra la porta

Il primo tentativo è dell'Inter con Lautaro Martinez: l'argentino campione del mondo, stasera in campo con la fascia da capitano al braccio, ci prova dalla distanza ma non inquadra la porta.

20:47

1' - Iniziato il derby Inter-Milan

Fischio d'inizio da parte dell'arbitro Massa di Imperia a San Siro: è iniziato il derby tra Inter e Milan allo stadio 'Meazza'.

20:42

Le scelte di Inzaghi e Pioli

Solito 3-5-2 per l'Inter di Simone Inzaghi, che in difesa schiera Skriniar titolare nonostante le vicende di mercato e in regia si affida a Calhanoglu (panchina per Brozozovic). Sull'altro fronte Stefano Pioli (alle prese con diverse assenze) schiera 'a specchio' il suo Milan e lascia inizialmente fuori Leao: 3-5-2 con Gabbia dietro, Messias mezzala e Origi in attacco al fianco di Giroud.

20:32

È il 178° derby in Serie A

Quello di stasera è il 178° derby in Serie A tra Inter e Milan: i nerazzurri conducono per 67 vittorie a 54, completano il quadro 56 pareggi - contro nessuna squadra i rossoneri hanno subito più sconfitte nel massimo campionato (67 anche contro la Juventus), mentre per i nerazzurri i 56 pareggi contro il Milan rappresentano un record nel torneo.

20:23

Marotta e la fascia tolta a Skriniar

A poco meno di mezz'ora dal via di Inter-Milan parla Beppe Marotta: "Ci sono tante partite da giocare e tanti punti ancora a disposizione - ha detto l'ad nerazzurro ai microfoni di Dazn -. Questa gara non è determinante anche se è una stracittadina, quindi importante per i tifosi e le due squadre proveranno a vincerla. Stiamo assistendo a una straordinaria cavalcata del Napoli e noi dobbiamo assolutamente conquistare un posto in Champions League". Il discorso si sposta poi su Skriniar, che a fine stagione andrà al Psg a parametro zero: "Siamo un po' tristi anche se lui è un professionista ed è libero di scegliere, ma per la fascia da capitano - ha sottolineato Marotta - abbiamo dovuto prendere una decisione e toglierla. Non è una punizione, ma per indossarla serve spirito di condivisione".

20:11

Divise classiche per il derby

Divise classiche per il derby di San Siro: come mostrato dai due club sui propri social prima del match, l'Inter scenderà in campo con la maglia nerazzurra e il Milan con l'altrettanto tradizionale casacca rossonera.

19:57

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi

A disp.: Handanovic, Cordaz, D'Ambrosio, De Vrij, Dumfries, Bellanova, Gosens, M. Zanotti, Brozovic, Asllani, Gagliardini, V. Carboni, Lukaku.

MILAN (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Giroud, Origi. All. Stefano Pioli

A disp.: Mirante, Vasquez, Thiaw, Ballo-Tourè, Bakayoko, Adli, Pobega, Vranckx, Diaz, De Ketelaere, Saelemaekers, Rebic, Leao.

ARBITRO: Massa di Imperia

Assistenti: Bindoni e Imperiale

IV uomo: Sozza

Var: Mazzoleni

Avar: Fabbri