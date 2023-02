Spezia-Napoli diretta: gol annullato a Osimhen

L'arbitro Di Bello ha annullato il gol che avrebbe dato lo 0-2 al Napoli con Osimhen . L'attaccante nigeriano ha infatti tirato la maglia a Caldara per liberarsi, decisione giusta.

13:49

59' - Kvara vicino alla doppietta

Infermabile il calciatore georgiano che vicino alla seconda rete personale con il sinistro. Il pallone, sporcato, finisce però tra le braccia di Dragowski.

13:48

58' - Verde calcia male

Daniele Verde, dopo una bella azione personale, ha calciato malissimo con il destro. Palla che termine ampiamente alta rispetto alla porta difesa da Meret.

13:35

46' - Kvaratskhelia la sblocca sul rigore, 0-1

Al primo munuto del secondo tempo l'arbitro Di Bello ha concesso un calcio di rigore al Napoli per un fallo di mano netissimo di Reca. Dal dischetto Kvaratskhelia ha battuto con sicurezza Dragowski.

13:33

Inizia il secondo tempo

Al via il secondo tempo di Spezia-Napoli, risultato ancora sullo 0-0.

13:30

Napoli, Spalletti cambia subito

Cambio all'intervallo per l'allenatore toscano. Fuori un deludente Hirving Lozano, al suo posto dentro Matteo Politano.

13:25

Spezia, Caldara sul primo tempo

Il difensore del club ligure ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della prima frazione di gioco: "Sappiamo che il Napoli ha grandi attaccanti e grandi alterative, dobbiamo stare concentrati fino all'ultimo. Dobbiamo proseguire così e se riusciamo a ripartire meglio ancora".

13:20

Osimhen tra i tifosi dello Spezia: cos'è successo

L'attaccante nigeriano si è reso protagonista di un curioso gesto durante il riscaldamento della partita. Osimhen è infatti andato nella curva dello Spezia per scusarsi personalmente con una ragazza. Ecco perché.

13:17

47' - Termina il primo tempo

Dopo due minuti di recupero l'arbitro Di Bello manda le due squadre negli spogliatoi. Il Napoli ha fatto la partita senza però creare delle vere e proprie occasioni da gol. 0-0 all'intervallo.

13:13

43' - Lozano calcia alto

Il messicano calcia dal limite dell'area, ma la conclusione si spegne alta sopra la traversa. Il Napoli continua ad attaccare, ma senza rendersi pericoloso.

13:08

38' - Occasione per Kvaratskhelia

Il georgiano ha provato a liberare il suo destro da posizione defilata, ma il pallone è terminato a lato della porta dello Spezia. Nessun pericolo per Dragowski.

12:40

10' - Di Lorenzo vicino al gol

Il terzino del napoli si è reso pericoloso con un colpo di testa su calcio d'angolo. Palla di poco a lato.

12:35

5' - Occasione per Agudelo

Il primo squillo della partita è di Kevin Agudelo. Il colombiano ci ha provato dalla distanza dopo un'azione solitaria, palla alta.

12:30

Inizia la partita

Fischio d'inizio per l'anticipo della domenica tra Spezia e Napoli.

12:15

Spezia, in panchina non c'è Gotti

L'allenatore della squadra ligure, dopo l'operazione alle anche degli scorsi giorni, non è potuto recarsi in panchina per seguire la propria squadra. Al suo posto c'è il suo vice Fabrizio Lorieri.

12:00

Spezia, Gotti lancia subito Shomurodov

L'allenatore della squadra ligure ha deciso di far debuttare subito, dal primo minuto, Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko è arrivato negli ultimi giorni di calciomercato in prestito, fino al termine della stagione, dalla Roma.

11:45

Spezia-Napoli, l'arbitro dell'incontro

Le designazioni per la sfida che si giocherà allo Stadio Alberto Picco.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

GUARDALINEE: Preti e Di Iorio

IV UOMO: Marchetti

VAR: Aureliano

AVAR: Paganessi

11:30

Spezia-Napoli, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov.

Allenatore: Gotti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Spalletti.

11:25

Spezia-Napoli, le probabili formazioni

Ecco le probabili scelte di Luca Gotti e Luciano Spalletti per la sfida tra Spezia e Napoli

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Maldini, Shomurodov. Allenatore: Gotti. A disposizione: Zovko, Marchetti, Wisniewski, Ferrer, Sala, Verde, Ekdal, Beck, Esposito, Cipot, Krollis. Indisponibili: Zoet, Kovalenko, S. Bastoni, Zurkowski, Moutinho e Nzola. Squalificati: Gyasi. Diffidati: Ampadu, Gyasi, S. Bastoni, Nzola e Holm.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Juan Jesus, Olivera, Bereszynski, Ostigard, Zedadka, Demme, Elmas, Zerbin, Gaetano, Ndombele, Simeone, Politano, Raspadori. Indisponibili: - Squalificati: -.

11:15

Spezia-Napoli, tra poco le formazioni ufficiali

Tra poco più di un'ora le squadre scenderanno in campo per la 21esima giornata di Serie A. Il Napoli proverà ad allungare ancora il proprio vantggio in classifica approfittando del derby tra Milan ed Inter. Lo Spezia dovrà invece sopperire alle numerose assenze provando a strappare punti importanti nella lotta salvezza.

La Spezia - Stadio Alberto Picco