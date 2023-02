Verona-Lazio, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Hellas Verona-Lazio

Orario partita: ore 18:30

Canale Tv: Dazn, Zona Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Verona-Lazio orari e canali

Verona-Lazio, match valido per la ventunesima giornata di Serie A, è in programma alle 18:30 allo stadio Bentegodi di Verona e sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Dazn e Zona Dazn. In streaming il match sarà visibile anche su Dazn.

Verona-Lazio in Diretta: la cronaca

L'Hellas Verona di Zaffaroni vuole accorciare sullo Spezia quartultimo e, dunque, aumentare le proprie chance di salvezza. Gli scaligeri hanno iniziato il 2023 con un trend positivo: 2 vittorie, due pareggi e una sconfitta. Dopo il 2-0 rifilato al Lecce in casa, il Verona ha ottenuto un pareggio (1-1) nella recente trasferta a Udine. La Lazio di Sarri ha l'occasione di superare in classifica la Roma di Mourinho, posizionandosi in solitaria al terzo posto in classifica. Dopo l'1-1 ottenuto all'Olimpico contro la Fiorentina in campionato, i biancocelesti sono stati eliminati ai quarti di finale di Coppa Italia per mano della Juventus quattro giorni fa. Qui le probabili formazioni.

Verona-Lazio segui la diretta sul nostro sito

