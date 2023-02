Monza-Sampdoria, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Monza-Sampdoria

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go, NOW

Dove e a che ora vedere Monza-Sampdoria orari e canali

Monza-Sampdoria, match valido per la ventunesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 allo stadio Brianteo di Monza e sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Dazn e Zona Dazn e su Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 251 del satellite). In streaming il match sarà visibile anche su Dazn, Sky Go e NOW.

Monza-Sampdoria in Diretta: la cronaca

Viaggia a ritmi spediti il Monza di Palladino, reduce da 6 risultati utili consecutivi in campionato (3 vittorie e 3 pareggi). I brianzoli vogliono prolungare questa serie positiva dopo il 2-0 ottenuto all'Allianz Stadium contro la Juventus. La Sampdoria di Stankovic, al penultimo posto in classifica, deve cercare di invertire il trend negativo di risultati. Dopo la vittoria al Mapei contro il Sassuolo, i blucerchiati hanno raccolto quattro sconfitte di fila, l'ultima a Bergamo contro l'Atalanta (2-0). Qui le probabili formazioni.

Monza-Sampdoria segui la diretta sul nostro sito

Segui Monza-Sampdoria su DAZN, attiva ora