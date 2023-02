Salernitana-Juve, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Salernitana-Juve

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn, Zona Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Salernitana-Juve, match valido per la ventunesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 allo stadio Arechi di Salerno e sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Dazn e Zona Dazn. In streaming il match sarà visibile anche su Dazn.

Salernitana-Juve in Diretta: la cronaca

La Salernitana vuole continuare il suo campionato e darà filo da torcere all'Arechi per conquistare i tre punti. Granata reduci dal colpo esterno sul campo del Lecce (2-1), che ha ridato ossigeno in ottica salvezza. La Juve invece, dopo il successo in Coppa Italia sulla Lazio e il conseguente passaggio del turno, vuole tornare a sorridere in campionato, visto che non vince ormai dal 7 gennaio scorso (1-0 casalingo sull'Udinese). Qui le probabili formazioni.

