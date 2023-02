Milan-Torino 1-0, le pagelle dei rossoneri di Pioli

Squadra concreta che torna a non prendere gol. Lo salva il fedelissimo Giroud.







Spesso nel mirino nella critica ma si fa trovare pronto e corregge un errore di Kjaer quando in uscita ferma Sanabria.







Non è stata una serata in cui ha sofferto particolarmente, segue con i tempi giusti Vlasic e le sovrapposizioni di Rodriguez.







Entra in ritardo su Singo lanciato in contropiede, spende il giallo per non rischiare guai peggiori. Poi crolla da solo in area e regala a Sanabria una grandissima chance.







Non patisce l’attacco granata nel finale.

Pioli gli concede fiducia. Riesce a farsi notare soprattutto nel gioco areo.