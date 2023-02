Lecce-Roma, dove vederla in tv Sky o Dazn

LECCE - Al Via del Mare il Lecce di Baroni riceve la visita della Roma di Mourinho , nel match valido per il ventiduesimo turno di Serie A (terza giornata del girone di ritorno). Fischio d'inizio alle 18:00. Ad arbitrare l'incontro sarà Aureliano di Bologna.

Partita: Lecce-Roma

Orario partita: ore 18:00

Canale Tv: Dazn, Zona Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Lecce-Roma orari e canali

Lecce-Roma, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A, è in programma alle 18:00 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Dazn e Zona Dazn. In streaming il match sarà visibile anche su Dazn.

Lecce-Roma in Diretta: la cronaca

Con un rassicurante margine sulla zona retrocessione, il Lecce di Baroni ha raccolto 23 punti in 21 giornate di campionato. I salentini sono reduci dalla vittoriosa trasferta a Cremona (2-0, reti di Baschirotto e Strefezza). Di fronte la Roma di Mourinho che vuole dare continuità al recente successo casalingo contro l'Empoli (2-0, in gol Ibanez e Abraham). Qui le probabili formazioni.

Lecce-Roma segui la diretta sul nostro sito

Segui Lecce-Roma su DAZN, attiva ora

Attiva DAZN a 20.99 € al mese per i primi 12 mesi anziché 29.99 €. Offerta speciale valida fino al 14 febbraio