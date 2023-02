Bernardeschi sta con la Juve: “Dà fastidio”. Poi lo schiaffo alla Fiorentina

Tutto è pronto per il big match tra Juventus e Fiorentina . Fischio d'inizio domenica 12 gennaio alle ore 18 all'Allianz Stadium. Il nuovo atto di una rivalità decennale, tra lotte scudetto e doppi ex. Tra i più recenti c'è Federico Bernardeschi , ora al Toronto. Proprio il campione d'Europa è intervenuto sulle sue due ex squadre alla vigilia della partita.

Le parole di Bernardeschi

Queste le parole di Bernardeschi ai microfoni di Diretta.it in merito alla sentenza plusvalenze. “È dura vedere che venga colpita solo una squadra. C’è qualcosa che non è andata per il verso giusto. Penso che non si debba vedere solo la punta dell'iceberg. Si deve anche vedere tutto il resto. La Juve è solo un capo espriatorio, perché è fastidiosa, perchè ha sempre vinto”.

Il giocatore è passato poi all'addio alla Fiorentina. "Ricevetti diversi striscioni. All'inizio fu un po’ difficile, ma poi alla fine nulla di particolare. I tifosi giudicano la scelta di un giocatore, ma in realtà poche volte si sa come vanno le cose realmente all’interno. All'interno del calcio ci sono mille cose che dal mondo esterno non si vedono e mille cose, invece, che si dovrebbero vedere perché solo così uno si farebbe un quadro più chiaro della situazione. Un giorno le racconterò".

Poi subito il gol dell'ex con la maglia della Juventus. “La prima da ex l'ho vissuta con un bel carico di emozione. E fu bella viverla, fu una di quelle partite che che ti fanno sentire vivo”. Fino ad arrivare all'attualità. “Sono sicuramente più schierato con la Juve. Sarà una bella partita come sempre. Credo che sarà la Juventus ad avere più chance di portarla a casa, magari grazie al colpo di qualche giocatore”.