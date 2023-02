Lazio-Atalanta diretta 0-1: si chiude il primo tempo

Punizione del Sergente dai 25 metri: palla debole e centrale, blocca Musso a terra. Orsato fischia la fine del primo tempo con l'Atalanta in vantaggio per 1-0.

21:29

43' - Occasione Lazio

Zaccagni calcia da ottima posizione con il destro, Musso fa una grande parata e mette in angolo. Segnali da parte della Lazio.

21:25

39' - Ecco il cambio per la Lazio

Fuori Romagnoli e dentro Patric. Cambio forzato per Sarri con l'ex Milan che ha accusato problemi muscolari.

21:21

35' - Altra occasione per l'Atalanta e out Romagnoli

Hojlund scappa via a Romagnoli, calcia con il destro e palla fuori di poco. Sulla rincorsa il difensore della Lazio si fa male: guai muscolari per lui, ha chiesto subito il cambio.

21:17

32' - Atalanta sempre pericolosa

Lazio in bambola e schiacciata, Atalanta gioca alla grande. Altra occasione per de Roon, tiro dal limite deviato in angolo. Sarri si sbraccia, vede i suoi in enorme difficoltà.

21:14

28' - Lookman ancora pericoloso

L'esterno dell'Atalanta scappa via sulla corsia mancina, poi quando mette dentro il pallone viene murato: ancora angolo per l'Atalanta. Provedel poi para su de Roon.

21:09

23' - Segna l'Atalanta con Zappacosta

Lookman scarica sull'out di destra, Zappacosta arriva e con il tiro a giro segna un grande gol. Atalanta in vantaggio, 1-0.

21:07

21' - Traversa dell'Atalanta

Lookman calcia con il destro, Romagnoli la devia: traiettoria insidiosa che finisce sulla traversa.

21:02

17' - Che chance per la Lazio!

Palla lunga di Provedel per Milinkovic, che si libera e quasi in area viene anticipato da Immobile: tiro clamorosamente alto. Lazio ad un passo dal vantaggio.

21:01

15' - Ora la Lazio spinge

Si è svegliata la Lazio, che da un paio di minuti tiene l'Atalanta dentro la propria metà campo. Tiro di Milinkovic deviato, angolo. Il secondo in pochi attimi.

20:57

12' - Ancora Provedel salva la Lazio

Cross dalla sinistra che attraversa tutta l'area della Lazio, arriva Hateboer che con il destro al volo trova la risposta di Provedel: angolo. Biancocelesti in apparente difficoltà in questi minuti iniziali.

20:55

10' - Altro rischio per la Lazio

È partita forte l'Atalanta, altra occasione. Azione insistita e palla a Zappacosta, che con il destro ci prova, ma trova solo il fondo. Ritmi alti all'Olimpico.

20:53

7' - Prima occasione per l'Atalanta

Tiro dal limite da parte di Koopmeiners, Provedel si distende e para bene. Sulla respinta la difesa della Lazio in qualche modo libera.

20:48

2' - Subito entrata dura di Toloi

Toloi entra duro su Zaccagni: calcio da dietro, fallo netto, ma niente giallo. Orsato per ora tiene il cartellino in tasca.

20:46

1' - Inizia il match tra Lazio e Atalanta

Si parte dopo il minuto di silenzio. Lazio con completo classico biancoceleste. Atalanta con divisa nerazzurra. Primo pallone per gli ospiti. Circa 40mila spettatori all'Olimpico.

20:15

Gli attacchi di Lazio e Atalanta

Lazio (16.1%) e Atalanta (14.3%) sono due delle tre squadre con la miglior percentuale realizzativa della Serie A in corso (con il 14.5% del Napoli). Se da una parte nessuna squadra ha segnato più reti della Lazio nella prima mezzora di partita (14), dall'altra l'Atalanta è la squadra più prolifica nei 30 minuti centrali di partita (22 gol tra il minuto 31 e il 60) nella Serie A 2022/23.

20:00

Le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Lazzari, Pellegrini, Gila, Marcos Antonio, Basic, Vecino, Pedro, Cancellieri, Romero. All.: Maurizio Sarri.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson, Lookman, Hojlund. A disp.: Sportiello, Bertini, Okoli, Palomino, Boga, Ruggeri, Vorlicky, Demiral, Zapata, Soppy. All.: Gian Piero Gasperini.

19:51

Le parole di Immobile nel pre partita

"Stasera scenderà in campo una Lazio vogliosa e affamata per ottenere il risultato. Le ultime prestazioni sono state buone, ma i risultati che sono arrivati non sono stati ottimi. Siamo un po’ arrabbiati con noi stessi per questo. Sto lavorando per tornare al massimo, sto recuperando la forma che quest’anno mi è un po’ mancata a causa degli infortuni. Mi auguro di poter fare bene nella seconda parte di stagione. Sono molto contento e orgoglioso per quello che ho fatto. È iniziato tutto dal match contro l’Atalanta, un avversario difficile, contro cui è bello giocare e che regala sempre partite emozionanti da vincere”. Così Immobile nel pre partita di Lazio Style Channel.

19:46

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Romero, Pedro. All.: Sarri.

19:45

I precedenti all'Olimpico

La Lazio non vince all'Olimpico contro l'Atalanta in Serie A dal 15 gennaio 2017 (2-1 con i gol di Milinkovic-Savic e Immobile che ribaltarono il vantaggio di Petagna): da allora tre pareggi e due successi nerazzurri. Questi i numeri delle ultime sfide tra Lazio e Atalanta.

19:30

I numeri di Lazio-Atalanta

La Lazio ha vinto solo due delle ultime 11 partite di Serie A contro l'Atalanta (5N, 4P), inclusa la più recente - dopo il successo nella gara d'andata infatti, i biancocelesti potrebbero trovare il successo in entrambe le sfide stagionali di campionato contro i nerazzurri per la prima volta dal 2016/17, prima stagione di Gian Piero Gasperini con la Dea.

19:15

I numeri di Milinkovic con l'Atalanta

Il Sergente all'Atalanta ha segnato quattro volte in campionato. Va aggiunto il gol nella finale di Coppa Italia 2019. Solo contro l’Inter ha segnato di più in Serie A (5 gol). L’occasione di stasera può favorire un nuovo colpo, l’ultimo risale alla sfida interna col Milan nel match vinto per 4-0.

19:00

Lazio, con l'Atalanta un match che vale tantissimo

"Se stanno bene fisicamente, diventano fortissimi. Se prendiamo come riferimento la partita di andata, quando giocarono in modo normale, andiamo fuori strada. Troveremo un Atalanta super". Maurizio Sarri ha presentato così la gara tra la sua Lazio e l'Atalanta. All'andata 2-0 per i biancocelesti. Oggi ci sono in palio punti fondamentali per un posto Champions. Fischio d'inizio alle ore 20:45.

Roma - Stadio Olimpico