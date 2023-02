Lazio-Atalanta, la moviola: Orsato va liscio. Gol dello 0-2 ok

Partita senza problemi per Daniele Orsato: accettazione totale da parte dei giocatori, che non si sono risparmiati, camminando sul filo. Potevano permetterselo e l’arbitro li ha assecondati. Nessun episodio in area.

Regolare

Nessun dubbio sulla regolarità del primo gol dell’Atalanta: al momento del lancio di Koopmeiners per Lookman, quest’ultimo è decisamente tenuto in gioco da tre giocatori della Lazio, ovvero Casale, Romagnoli (che è l’ultimo) e Hysaj. Più difficile la valutazione sul secondo gol: al momento del passaggio rasoterra, infatti, Höjlund - che toccherà in rete - è tenuto in gioco (mezza figura, non di più) da Patric, buona la scelta dell’assistente Palermo.

Disciplinare

L’internazionale di Schio ha comminato 3 gialli per 26 falli (la sua media in serie A è di 22,86 prima di ieri sera). Meritava il giallo Toloi, dopo due minuti, per il fallo su Zaccagni, il direttore di gara ha preferito un energico richiamo. Corretta l’ammonizione per Zaccagni (da dietro su Hateboer), scalvini (perché ha fermato Milinkovic Savic in ripartenza), De Roon (su Lazzari).

VAR: Pairetto 6

Ha fatto tutto il collega in campo.