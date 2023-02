Vlahovic, furia in campo con gli ex compagni della Fiorentina: le frasi inedite

Juventus-Fiorentina non smette di far discutere. Dopo la vittoria di misura dei bianconeri grazie al gol di Rabiot, sono uscite nuove immagini inedite della gara grazie a Dazn. Animi tesi già prima del gol annullato all'ultimo minuto alla squadra di Italiano. E il centro dei diversi litigi è Dusan Vlahovic , prima con Ranieri e poi con il suo ex capitano Biraghi .

Juve-Fiorentina: gli screzi tra Ranieri, Vlahovic e Biraghi

Il primo ha avuto il compito di marcare l'attaccante per tutta la partita. Un duello duro tra i due che non se le sono mandati a dire. “Parli? E’ tutta la partita e parla proprio lui, stai muto. Tanto non la prendi”: queste le parole di Vlahovic. Passano pochi minuti e gli screzi tornano anche con Biraghi che dice al serbo così: “Non fare il fenomeno con me. Guardami in faccia”.