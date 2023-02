Atalanta-Lecce: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Ederson?

BERGAMO - In casa Atalanta stagione finita per Hateboer. Gasperini costretto a rinunciare anche a Scalvini e De Roon. Le condizioni di Pasalic dovranno essere valutate. Ederson in mezzo al campo con Koopmeiners, in attacco con Lookman e Hojlund c'è Boga. Out Zapata per una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Nel Lecce da valutare Askildsen, out Maleh. A centrocampo ecco Helgason, in avanti il tridente composto da Strefezza, Colombo e Di Francesco.