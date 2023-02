Sassuolo-Napoli, le pagelle: Kim-Rrahmani meglio di Grignani-Arisa a Sanremo. Kvara paghi i diritti

Omai non fa più notizia: il Napoli vince ancora , questa volta 2-0 sul campo del Sassuolo, e prosegue la sua cavalcata in testa alla classifica. A decidere la partita sono i gol di Kvaratskhelia e Osimhen nel primo tempo. Ecco le pagelle essenziali della sfida.

PROMOSSI

Kvaratskhelia, il normalizzatore: voto 7,5

Alberto Tomba gli chiederà i diritti per quello slalom sul primo gol. Ma almeno Tomba dava la sensazione che stesse faticando mentre si destreggiava sugli sci. Kvara rende tutto di una semplicità tale che fa spavento. La maggior parte degli esseri umani si slogherebbe almeno una caviglia a fare quei cambi di direzione, invece lui… E dire che il Sassuolo ci ha provato a fermarlo: anche cercando con il colore delle maglie di mimetizzarsi con il campo. Ma niente: lui, nel dubbio, dribbla tutto.

Osimhen, ci risiamo: voto 7,5

Prende un legno alla fine di una bella azione in cui cerca il palo lontano. E allora che fa? Spara un missile sul primo palo da posizione defilatissima, sfruttando anche il fatto che Consigli lo sottovaluta (?!) e gli lascia un’autostrada libera. A Victor basta una piccola stradina impervia per segnare, gli lasci un’autostrada e lui non è che si ferma stupito a guardare: ti purga. Subito. Victor cuore di pietra. Segna da 7 partite consecutive, alle squadre che lo affrontano non è rimasta che una opzione: produrre un difensore geneticamente modificato e farsi autorizzare dalla Lega. Auguri.

Kim-Rrahmani, un duetto che non stona: voto 6,5

Sbandano dieci minuti poi si riprendono e ricominciano a macinare palloni recuperati. Il voto alto è anche per questo: facile spiccare quando tutto va bene, quando gli avversari neanche si avvicinano alla porta. Più difficile se l’avversario ci prova e il Sassuolo in alcuni momenti della partita (soprattutto del primo tempo) lo ha fatto. Bravi nel prendere le misure (non aiutati moltissimo dai compagni) per poi, ancora una volta, portare a casa zero gol subiti. Assieme a Kvara-Osimhen sono il duo dell’anno. Dovevano andare a Sanremo, nella serata dei duetti: avrebbero offerto una prestazione più organizzata di quella di Grignani-Arisa.

BOCCIATI

Politano, ancora solitario nella notte: voto 5,5

Salvate il soldato Matteo. Il gioco del Napoli è inevitabilmente catalizzato dal fenomeno che gioca sull’altra fascia. Compagni di squadra, staff, amici, parenti: tutti vogliono passare la palla a Kvara. E così Politano difficilmente può trovare il ritmo partita, quella incisività che uno con il suo sinistro sicuramente è in grado di dare. Applausi per l’impegno però.

Elmas, notte atipica: voto 5,5

Corre tanto, prende anche un cartellino, ma non incide tanto sul gioco. Galleggia troppo lontano dalla zona calda, quella dove lui dà il meglio: un po’ come De Niro quando prova a recitare in una commedia demenziale. Poco male, le sue capacità balistiche e di inserimento oggi non sono servite perché quei due là davanti hanno asfaltato gli avversari.