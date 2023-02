Sassuolo-Napoli diretta: annullato il gol di Laurienté, 0-2

21:18

32' - Gol pazzesco Osimhen, è 0-2

Victor Osimhen firma la rete dello 0-2 con una magia. Il nigeriano ha ricevuto il pallone in area di rigore, quasi dalla linea di fondo, e ha battuto Consigli con un tiro pazzesco.

21:10

25' - Napoli, Osimhen ad un passo dal raddoppio

L'attaccante nigeriano è andato via con il suo strapotere fisico. Una volta arrivato davanti a Consigli il suo tiro è però terminato sul palo.

21:05

20' - Defrel spaventa il Napoli

Gregoire Defrel ha ricevuto il pallone in area e ha calciato col mancino. Il pallone è però terminato a lato non di molto.

21:00

15' - Sassuolo subito vicino al paro

Armand Laurienté è andato ad un passo da pareggiare subito l'incontro. Il suo tiro, a Meret ormai battuto, è però terminato sul palo prima di essere spedito fuori dai difensori del Napoli.

20:57

12' - Napoli, la sblocca Kvaratskhelia

Il georgiano sblocca la sfida del Mapei Stadium con una splendida azione in solitaria.

20:55

Napoli, l'annuncio di Giuntoli

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato a Dazn del futuro di Luciano Spalletti. Leggi qui le sue parole.

20:45

1' - Sassuolo-Napoli, inizia la partita

Fischio d'inizio da parte dell'arbitro Colombo per Sassuolo-Napoli, partita che apre la 23esima giornata di Serie A.

20:40

Napoli, occasione per Olivera

Mathias Olivera è stato scelto da Luciano Spalletti come titolare nella partita di oggi. Il terzino uruguagio prenderà il posto dell'onnipresente Mario Rui. Una grande occasione per mettersi in mostra e provare a non far rimpiangere il portoghese.

20:20

Napoli, 1000 volte in panchina per Spalletti

Con la partita di questa sera Luciano Spalletti arriverà a quota 1000 partite da allenatore. Un traguardo prestigioso raggiunto grazie alle esperienze con Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zenit, Inter e Napoli.

20:10

Squadre in campo per il riscaldamento

Entrambe le squadre sono scese sul terreno di gioco per il riscaldamento della partita che prenderà il via alle 20:45. A dirigere l'incontro sarà Andrea Colombo della sezione di Como.

20:00

Il precedente dell'andata

La gara d'andata tra Sassuolo e Napoli è andata in scena il 29 ottobre allo Stadio Diego Armando Maradona. In quell'occasione la squadra di Spalletti si impose con un sonoro 4-0 grazie alla doppietta di Osimhen e Kvaratskhelia.

19:40

Napoli, l'arrivo al Mapei Stadium

Il pullman del Napoli, arrivato pochi minuti fa allo stadio del Sassuolo, è stato accolto da vari tifosi che hanno manifestato il proprio entusiasmo.