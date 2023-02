Napoli, il futuro di Spalletti è già deciso: l'annuncio di Giuntoli

Luciano Spalletti sarà l'allenatore del Napoli anche il prossimo anno. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli prima della partita contro il Sassuolo ai microfoni di Dazn: "Spalletti rimane al centro del progetto tecnico, sicuramente nel 2024 rimarrà con noi e poi il prossimo anno valuteremo il futuro insieme". Il Napoli eserciterà l'opzione per avere in panchina per un altro anno il tecnico che ha appena raggiunto quota mille panchine in Serie A. Un traguardo importante per Spalletti che sogna di vincere il primo scudetto in carriera dopo i titoli vinti con lo Zenit in Russia.