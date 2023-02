Spezia-Juve 0-0 diretta: LIVE giallo a Locatelli, salta il derby

LA SPEZIA - Dopo il pareggio con il Nantes in Europa League la Juventus va al Picco a caccia della terza vittoria di fila in campionato dopo quelle contro Salernitana e Fiorentina, sfide in cui i bianconeri non hanno incassato gol. Dall'altra parte lo Spezia, affidato a Fabrizio Lorieri , allenatore ad interim dopo l'esonero di Gotti, ha raccolto soltanto un punto nelle ultime quattro di Serie A e cerca risposte e riscatto.

18:02

1' - Subito giallo a Locatelli, salterà il derby

Dopo nemmeno venti secondi arriva il primo giallo della partita, è per Locatelli: era diffidato, salterà il derby col Torino.

18:01

1' - INIZIA LA PARTITA

Si parte, comincia Spezia-Juve: il primo pallone ai padroni di casa.

17:50

Juve bestia nera dello Spezia

La Juventus ha vinto tutte e cinque le sfide di Serie A contro lo Spezia e in tre di queste non ha subito gol: quella bianconera è infatti una delle due formazioni - al pari della Lazio - contro cui gli Aquilotti hanno giocato più di una partita trovando sempre la sconfitta nel massimo campionato.

17:35

Cuadrado nel pre partita

"Ci saranno dei momenti della partita in cui dovremo essere equilibrati, se facciamo un gol poi dovremo farne un altro il prima possibile. Tutte le partite sono difficili, anche oggi sarà così e faremo di tutto per vincere". Così Cuadrado a Dazn nel pre partita di Spezia-Juve.

17:20

Allegri ne cambia 6 prima del Nantes

Rispetto alla formazione schierata contro il Nantes Allegri cambia 6 uomini nell'undici titolare: Perin, Rugani, Cuadrado, Locatelli, Kostic e Kean sono le novità contro lo Spezia. Gestione e turnazione in vista del ritorno in Europa League.

16:58

Le formazioni ufficiali

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. Allenatore: Lorieri.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. Allenatore Allegri.

16:45

I numeri di Di Maria

Angel Di Maria ha partecipato attivamente a quattro gol (due reti, due assist) nelle ultime cinque presenze in campionato: con l’argentino in campo (13 gare) in questa Serie A, la Juventus ha una media gol segnati migliore (1.6 vs 1.4) e una percentuale di vittorie più alta (61.5% vs 55.6%).

16:30

Curiosità su Spezia-Juve

Considerando gli ultimi tre campionati di Serie A (2020/21, 2021/22 e 2022/23), lo Spezia è l’unica avversaria contro cui la Juventus ha segnato almeno tre gol in due differenti trasferte: 1-4 l’1 novembre 2020 e 2-3 il 22 settembre 2021.

Lo Spezia non segna in casa da 329 minuti (dal gol al 31’ di Nzola in Spezia-Atalanta 2-2): è il digiuno casalingo più lungo per i liguri nel massimo campionato italiano.

La Juventus è sia la squadra che ha vinto più volte 1-0 in questo campionato (sei), che quella che ha vinto più partite abbinando al successo il clean sheet (13, tra cui il 2-0 dell’andata allo Spezia).

Solo contro il Napoli (383), Daniele Verde - autore di una doppietta nell’ultimo match contro l’Empoli - ha disputato più minuti in Serie A senza mai andare a segno che contro la Juventus (319).

Dusan Vlahovic ha messo a referto cinque gol in cinque partite di Serie A disputate contro lo Spezia: i cinque centri sono però tutti concentrati nelle quattro gare casalinghe; questa potrebbe essere la sua prima presenza al Picco nel massimo torneo, visto che l’unica gara in trasferta contro gli Aquilotti l’ha giocata al Manuzzi (2-2 con la maglia della Fiorentina il 18 ottobre 2020).