Empoli-Napoli: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Lozano?

EMPOLI - Nell'Empoli alle squalifiche di Akpa Akpro e Bandinelli si è aggiunto l’infortunio di Cambiaghi. Fazzini e Haas, potrebbero essere della partita. Caputo non al top soltanto all’ultimo si saprà se ce la farà. Napoli in buona condizione e turnover contenuto: rispetto a Francoforte: in porta ci sarà Meret; linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (unico diffidato) e poi Mario Rui al posto di Olivera; centrocampo con Anguissa, Lobotka ed Elmas per Zielinski; nel tridente, Lozano in vantaggio su Politano. Unico indisponibile: Raspadori.